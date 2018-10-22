В Израиле арестовали мэра Восточного Иерусалима и главу разведки Палестины

Газета «Известия» пишет, что со слов юриста Гейта, он был арестован в арабском квартале Иерусалима и обвиняется в «угрозах». Правительство Палестины расценило произошедшее как «новое преступление Израиля против палестинского народа».Отмечается также, что отношения Палестины и Израиля обострились в мае по причине перемещения американского посольства в Иерусалим. Оба государства считают город своей территорией.