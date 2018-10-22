В Башкирии из проржавевшей трубы технологическая вода попала в пруд

- Выход технологической воды произошел в результате отказа на водоводе на территории Калтасинского района РБ. Он оперативно прекращен. Технологическая вода не содержит нефти и нефтепродуктов и не несет экологических рисков. Реализуется комплекс мероприятий по ликвидации последствий отказа водовода, - говорится в сообщении от ООО «Башнефть-Добыча». - Производственный процесс на предприятии не прерывался.