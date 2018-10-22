В Башкирии из проржавевшей трубы технологическая вода попала в пруд

Сегодня, 22 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступил тревожный сигнал из Калтасинского района. Там был обнаружен разлив подтоварной (технологической) воды в частный пруд возле деревни Новояшево.
По уточненным данным ЧП произошло в результате коррозии действующего водовода диаметром 168мм. Подтоварная вода образуется в резервуарах при отстое нефтепродуктов и из-за поступления влажного воздуха в резервуар при его "дыханиях" и конденсации влаги на стенках.
Ближайший населенный пункт - деревня Новояшево находится в 500 метрах от места ЧП.
По данным МЧС, сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада ООО «Башнефть-Добыча», представители которой прокомментировали данный инцидент.
- Выход технологической воды произошел в результате отказа на водоводе на территории Калтасинского района РБ. Он оперативно прекращен. Технологическая вода не содержит нефти и нефтепродуктов и не несет экологических рисков. Реализуется комплекс мероприятий по ликвидации последствий отказа водовода, - говорится в сообщении от ООО «Башнефть-Добыча». - Производственный процесс на предприятии не прерывался.
Пострадавших нет. В населенном пункте Новояшево был проведен подворовой обход с разъяснениями по поводу происшедшего.
Предположительно аварийно-восстановительные работы на прорвавшемся водоводе будут завершены сегодня же, 22 октября.