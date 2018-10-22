mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров объявил об отставке всех вице-премьеров

22 октября 2018, 10:16
Также он объявил имена новых лиц в правительстве.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров объявил о том, что премьер-министр Рустэм Марданов и все вице-премьеры подали в отставку.

– Ко мне обратилось руководство правительства во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым, все вице-премьеры с предложением подать в отставку. Я попросил Рустэма Хабибовича этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра. В отношении восьми вице-премьеров я подобную отставку принял, – сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров поблагодарил прежний состав вице-премьеров, отметив, что работа в составе правительства, наверняка, стала определенно значимым этапом в их жизни.

- Коллеги, которые хотят и дальше использовать свой опыт, энергию и профессионализм на благо республики, продолжат работу и найдут свое место в наших рядах, - отметил Радий Хабиров.

Исполняющими обязанности вице-премьеров из прежнего состава остались Илшат Тажитдинов, Фархад Самедов и Ильшат Фазрахманов.

Новыми лицами в ранге вице-премьеров стали: Раиф Абдрахимов, который будет курировать сферу ЖКХ, с строительства, транспорта и архитектуры, Артур Ахметханов должен курировать вопросы безопасности, взаимодействие с органами правопорядка и мобилизационную работу, Ленаре Ивановой достался социальный блок. Ее место в министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ в качестве исполняющего обязанности главы ведомства займет Юрий Мельников, который ранее был первым заместителем министра. Исполняющим обязанности министра земельных и имущественных отношений без ранга вице-премьера стал Олег Полстовалов.

Представим новичков правительства более подробно. Раиф Абдрахимов имеет звание заслуженного строителя РБ и получил чиновничий опыт, трудясь вице-мэром в Красногорске, где отвечал за архитектуру и строительство вместе с Радием Хабировым. Олег Полстовалов работал начальником правового управления муниципалитета в Красногорске.

Артура Ахметханова также хорошо знают в Башкирии. Он был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан, а потом - заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности МВД по РБ. В последние годы работал министром внутренних по Республике Северная Осетия-Алания, а затем стал заместителем командующего Приволжским округом войск Росгвардии.

Обозначим имена ушедших из правительства персон. Это вице-премьеры Евгений Гурьев, Марат Магадеев, Андрей Трухан, Салават Сагитов и Фанзиль Чингизов.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: «Это Техас какой-то»Радий Хабиров устроил разнос членам правительства Башкирии на оперативном совещанииРадий Хабиров совершил первую поездку в район Башкирии в ранге врио главы региона
#Новости#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48