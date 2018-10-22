Радий Хабиров объявил об отставке всех вице-премьеров

Новыми лицами в ранге вице-премьеров стали: Раиф Абдрахимов, который будет курировать сферу ЖКХ, с строительства, транспорта и архитектуры, Артур Ахметханов должен курировать вопросы безопасности, взаимодействие с органами правопорядка и мобилизационную работу, Ленаре Ивановой достался социальный блок. Ее место в министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ в качестве исполняющего обязанности главы ведомства займет Юрий Мельников, который ранее был первым заместителем министра. Исполняющим обязанности министра земельных и имущественных отношений без ранга вице-премьера стал Олег Полстовалов.