Радий Хабиров дал поручение разобраться с ГУП «Башавтотранс»

Сначала он обратил внимание на то, что нынешний руководитель ГУП «Башавтотранс» Разим Махиянов ранее возглавлял другие предприятия, и все они обанкротились. В 2014 году он возглавлял «Башмелиоводхоз», в 2014-2016 – Зирганскую МТС, в 2016-2017 – речной порт «Уфа». Все они сейчас не существуют.