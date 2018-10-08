Ноябрьский уикенд. Зачем ехать в Татарстан этой осенью?

Приезжайте в Казань с детьми, им тоже будет чем заняться. Например, посетить детский город «КидСпейс», где можно познакомиться с различными специальностями и попробовать себя в любом деле. Обучение основам происходит в увлекательной игровой форме. Устроить настоящий праздник можно в обновленном казанском цирке. Непременным местом для визита также является легендарный кукольный театр «Экият», который погрузит вашего ребенка в волшебный мир сказки. В репертуаре театра более 40 постоянных спектаклей, большинство которых основаны на сказках народов мира. Изучить космос можно в казанском планетарии. Здесь установлено оборудование, с помощью которого можно заглянуть в другие галактики, посмотреть на Солнце и звёзды и совершить путешествие в отдаленные уголки Вселенной. Испытать весь круговорот эмоций можно в крупнейшем аквапарке России - Казанской Ривьере, который включает 50 аттракционов и даже подогреваемый бассейн под открытым небом. Для юных посетителей в «Ривьере» расположен пиратский форт с водяными пушками, штурвалом и водопадом.