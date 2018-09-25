Впервые в стране программа «Мобильный репортер» будет выходить на башкирском языке

- Нам показалось, что нужно расширять горизонты, двигаться по стране. Потому что премия народная. В рамках премии мы привозим обычных людей. Хочется ли страну показать, какая она разнообразная. Ну и в Уфе на ГТРК «Башкортостан» выходить своя региональная версия программы «Мобильный репортер». Она очень качественная и хорошая. Мне кажется, тут сошлось всё в одной точке. Поэтому и решили из Калининграда приехать сюда», — рассказал продюсер телеканала «Россия 24» Виталий Арутюнян.