В России действие программы льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года

По словам сотрудников аппарата вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяны Голиковой, выдача займов на льготных условиях россиянам предусмотрена нацпроектом «Демография», сообщило РИА Новости. Программа должна длиться еще шесть лет.
Недавно Голикова отметила, что в нынешнем году ипотечных кредитов по ставке 6% годовых в России было предоставлено на сумму два миллиарда рублей. Всего в текущем году на программу заложили 5,9 миллиарда рублей, в следующем году - 9,2 миллиарда рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиарда рублей.
Нацпроект «Демография» призван в пять раз увеличить количество отечественных банков, предоставляющих ипотечные кредиты на льготных условиях. Получить такие займы могут семьи, в которых с с 2018 года по конец 2022 года родится второй или третий ребенок.