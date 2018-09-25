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Instagram покидают ее создатели

25 сентября 2018, 16:28
Основатели известной социальной сети Instagram Майк Кригер и Кевин Систром собираются уйти из компании.

О своем решении Систром написал на своей страничке в соцсети. Об этом информирует RNS.

По словам Кевина Систрома, он с Майком Кригером благодарен команде за работу. С 2010 года число сотрудников Instagram выросло с 13 до более чем 1 000 человек. Офисы компании разбросаны по всему миру. Последние шесть лет Instagram тесно работал с командой Facebook.

Продуктами Instagram пользуется свыше миллиарда человек. Сейчас Майк Кригер и Кевин Систром хотят немного отдохнуть, а после заняться чем-то новым, открыв следующую главу своей жизни. После отпуска у основателей Instagram должна вновь появиться любознательность и тяга к творчеству. Кригер и Систром продолжат следить за развитием Instagram и Facebook.

Отметим, что Facebook сейчас переживает тяжелейший кризис. За последние пару лет компанию обвиняли в небрежном хранении персональных данных пользователей и вмешательстве в работу соцсети иностранных спецслужб.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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