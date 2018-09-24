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В России хотят запретить продавать сигареты лицам моложе 21 года

24 сентября 2018, 19:42
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, правительство рассмотрит возможность введения запрета на продажу сигарет лицам младше 21 года.

В мире есть примеры стран, где возраст продажи табачной продукции поднимался с 19 до 20 и 21 года. Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».

Члены Кабинета министров намерены изучить возможность повышения возрастного диапазона лиц, которым можно продавать сигареты. Пока законопроекта по данному вопросу нет. В феврале 2019 года Минздрав представит свои инициативы по ведению возрастного ценза на продажу алкоголя.

Голикова добавила, что вредные привычки сокращают продолжительность жизни населения. И с этими рисками необходимо бороться.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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