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В Башкирии осудят полицейских, избивших мужчину за ложное преступление

24 сентября 2018, 16:03
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух полицейских Балакатайского района, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

Желая получить признание в подготовке к совершению преступления, они избили водителя автомобиля ВАЗ-2104, которого остановили для проверки документов. Таким образом, они пытались создать видимость улучшения показателей работы. От множества ударов кулаками и ногами, мужчина получил сотрясение мозга. Полицейские перестали его бить только после того, как в происходящее вмешался их коллега.

- В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей, в случае признания их вины по решению суда они будут уволены - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Свою вину обвиняемые не признали.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и материалы дела направлены в суд.

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