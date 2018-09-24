В Башкирии осудят полицейских, избивших мужчину за ложное преступление

Желая получить признание в подготовке к совершению преступления, они избили водителя автомобиля ВАЗ-2104, которого остановили для проверки документов. Таким образом, они пытались создать видимость улучшения показателей работы. От множества ударов кулаками и ногами, мужчина получил сотрясение мозга. Полицейские перестали его бить только после того, как в происходящее вмешался их коллега.