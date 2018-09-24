Песков рассказал о втором туре губернаторских выборов

Песков не стал комментировать информацию о том, что лидеры партий КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский хотят встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить вопрос изменения выборного законодательства. Представитель Кремля сказал, что у него нет об этом сведений.