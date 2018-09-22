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“Салават Юлаев” победил астанинский “Барыс” со счетом 7:3

22 сентября 2018, 20:18
Сегодня, 22 сентября, “Салават Юлаев” сыграл свой заключительный матч в рамках стартовой домашней серии этого сезона.

В матче против “Барыса” впервые сыграл защитник Павел Коледов. Также в уфимской команде появился Александр Кадейкин, залечивший свое повреждение.

“Юлаевцы” первый гол в ворота астанинцев забили уже в первой смене. Второй гол забил Хартиканен, изящно подставив клюшку под шайбу, отпасованной Умарком.

Во второй десятиминутке хозяева продолжили агрессивную игру. Воспользовавшись преимуществом, забили два гола. Астанчанам не помог даже тайм-аут, “Салават” забил еще три гола. Вслед за этим Кемппайнен забил с острого угла еще один гол. Следует отметить, этот гол для шведского легионера уфимцев стал сотым в КХЛ.

В конце игры хозяева старались держать оборону. Подопечным Николая Цулыгина несколько раз удалось умело разрушить атаки соперника, однако в двух эпизодах пропустили шайбу в ворота.

Эта победа со счетом 7:3 для уфимцев стала шестой в нынешнем сезоне.

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