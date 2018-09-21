ВЦИОМ: в России выросло число непьющих граждан

Число людей уверенных, что любое спиртное вредит здоровью снизилось с 80% в 2017 году до 55% в 2018 году. Более половины опрошенных (51%) считают, что вино является самым «безвредным» напитком среди всех видов алкогольной продукции. Из числа людей с высшим образованием это мнение разделяет 61%. Об относительной безвредности пива и водки сообщили 14% респондентов.