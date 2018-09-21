В ФАС не поддержали предложение ограничить госзакупку зарубежных вин

В ФАС посчитали, что ограничение на поставку зарубежных вин не только не поможет отечественным производителем, а наоборот снизит качество их продукции. Ведь отсутствие иностранных вин уничтожит конкуренцию на винном рынке страны. Российские виноделы потеряют стимул для развития и повышения качества своего вина. В итоге страдать от запретов будут потребители, которым станет недоступен качественный товар.