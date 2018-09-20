В Москве ГИБДД и ЦОДД усилят проверки веса грузовых машин

Проверяющие станут взвешивать фуры. Если вес грузовика не будет соответствовать заявленному, то водителя задержат до устранения перевеса. За превышение допустимой массы и нагрузки на ось автомобиль нарушителя может быть помещен на спецстоянку.
Взвешивание фур будет проводиться круглые сутки. Стоянки передвижных мобильных точек весового контроля станут постоянно менять.
С начала текущего года сотрудники ГИБДД с работниками отдела весового контроля и логистики ЦОДД уже взвесили свыше 3 000 грузовиков. Всего за данный период времени было выявлено свыше 1 000 нарушений весовых ограничений.
По словам специалистов ЦОДД, взвешивание большегрузов это очень важная и нужная работа. Грузовики разрушают дорожное покрытие. Из-за перевеса нагрузка на асфальт возрастает и он быстрее разрушается. К тому перегруженный транспорт представляет угрозу для других участников движения. Статистика говорит, что в 70% аварий с участием фур фиксируется перегруз последних.