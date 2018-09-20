В Москве ГИБДД и ЦОДД усилят проверки веса грузовых машин

По словам специалистов ЦОДД, взвешивание большегрузов это очень важная и нужная работа. Грузовики разрушают дорожное покрытие. Из-за перевеса нагрузка на асфальт возрастает и он быстрее разрушается. К тому перегруженный транспорт представляет угрозу для других участников движения. Статистика говорит, что в 70% аварий с участием фур фиксируется перегруз последних.