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Россиян ждет уголовная ответственность за распространение недостоверной информации

20 сентября 2018, 19:38
Депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли новые запретительные законы.

В России установили уголовную ответственность для граждан за отказ удалить, опровергнуть или перестать распространять информацию, которую суд счел недостоверной. Об этом пишет RNS.

Первый законопроект позволяет отправлять на один год в тюрьму людей за «злостное неисполнение» решения суда по удалению или нераспространению «недостоверной информации». Еще за данное «преступление» подсудимому могут назначить арест до трех месяцев, а также обязательные или исправительные работы. В отдельных случаях россиян ждет штраф до 50 000 рублей, либо в размере шестимесячной заработной платы.

Второй закон вводит ответственность для граждан за отказ выполнить предписание суда о запрете на распространение информации или об ее опровержении. Наказанием для обычных людей станет штраф до 20 000 рублей, должностные лица заплатят до 50 000 рублей, а юридические лица — до 200 000 рублей.

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