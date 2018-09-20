Россиян ждет уголовная ответственность за распространение недостоверной информации

Первый законопроект позволяет отправлять на один год в тюрьму людей за «злостное неисполнение» решения суда по удалению или нераспространению «недостоверной информации». Еще за данное «преступление» подсудимому могут назначить арест до трех месяцев, а также обязательные или исправительные работы. В отдельных случаях россиян ждет штраф до 50 000 рублей, либо в размере шестимесячной заработной платы.