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Китай запустил два навигационных спутника Beidou

20 сентября 2018, 21:28
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) вывела на орбиту два спутника, которые являются частью глобальной навигационной системы Beidou, включающей в себя на сегодняшний момент 38 спутников.

В среду, 19 сентября ракеты-носители «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» вывели спутники на околоземную орбиту. Запуск состоялся на космодроме «Сичан». Об этом пишет газета «Известия».

Китай располагает собственной глобальной системой навигации с 2000 года. Beidou-3 (еще есть национальная система Beidou-1 и региональная система Beidou-2) покрывает всю страну и часть Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этом году система должна охватить территорию стран проекта «Экономический пояс Шелкового пути». В 2020 году Китай собирается завершить проект, доведя количество спутников системы Beidou-3 до 35 штук.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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