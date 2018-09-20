Китай запустил два навигационных спутника Beidou

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) вывела на орбиту два спутника, которые являются частью глобальной навигационной системы Beidou, включающей в себя на сегодняшний момент 38 спутников.