mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Как в Уфе в парке Якутова реализуется проект #УфаТактильная

20 сентября 2018, 15:16
Сейчас в парке Якутова ведется работа по созданию тактильного мини-парка для детей с нарушением здоровья, сообщили в пресс-службе администрации города.

В парке обустроены детские игровые площадки с современным оборудованием и резиновым покрытием, установлены опоры освещения, а также опоры под камеры видеонаблюдения, уложен рулонный газон, установлены евроконтейнеры, скамейки различных форм, антивандальные светильники. Обновлена береговая линия городского водоема, высажены деревья, уложен газон, обустроены клумбы и цветники.

В данный момент в парке имени Якутова создается тактильный мини-парк для детей с нарушением здоровья. Около 80 квадратных метров площади оборудуют тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами. Малыши смогут ногами и руками ощущать структуру всевозможного облицовочного материала, это поможет развитию моторики, координации и мышления.

Сейчас вывезено пять машин грунта, засыпана песчано-гравийная смесь, производится укладка бетона и плитки. Тактильные плитки и специальное оборудование устанавливается благодаря содействию волонтеров центра социальных технологий «Ломая барьеры».

Материалы по теме
В Уфе появилась тактильная стена для слепых детей
#Новости#Третий сектор#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48