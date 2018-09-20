Как в Уфе в парке Якутова реализуется проект #УфаТактильная

В данный момент в парке имени Якутова создается тактильный мини-парк для детей с нарушением здоровья. Около 80 квадратных метров площади оборудуют тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами. Малыши смогут ногами и руками ощущать структуру всевозможного облицовочного материала, это поможет развитию моторики, координации и мышления.