В Уфе появилась тактильная стена для слепых детей

В школе-интернате для слепых и слабовидящих детей открылась тактильная стена, сообщают «Вести-Башкортостан».

Проект позволит ребятам с нарушением зрения активно развивать моторику, снимать эмоциональные и физические нагрузки после школьных занятий.

Волонтеры создавали тактильную стену четыре месяца. Ее собирали из подручных материалов – пробок, щеток и пуговиц. А вскоре планируется создать целую тактильную площадку в одном из парков Уфы.