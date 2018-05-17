В Уфе появилась тактильная стена для слепых детей

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В дальнейшем планируется создать целую тактильную площадку в одном из парков Уфы.
В школе-интернате для слепых и слабовидящих детей открылась тактильная стена, сообщают «Вести-Башкортостан».
Проект позволит ребятам с нарушением зрения активно развивать моторику, снимать эмоциональные и физические нагрузки после школьных занятий.
Волонтеры создавали тактильную стену четыре месяца. Ее собирали из подручных материалов – пробок, щеток и пуговиц. А вскоре планируется создать целую тактильную площадку в одном из парков Уфы.
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