Фехтовальщики из Башкирии завоевали первые медали чемпионата Европы

В итальянском городе Терни проходит чемпионат Европы по фехтованию на колясках, на котором в составе российской сборной команды выступают и спортсмены из Башкирии – Тимур Хаматшин, Альберт Камалов и Никита Нагаев.
По итогам первого дня соревнований российские фехтовальщики завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Никита Нагаев стал серебряным призером чемпионата Европы среди рапиристов в категории «А». Он уступил в финале своему соотечественнику Роману Федяеву. Альбер Камалов завоевал бронзу в соревновании рапиристов категории «В».