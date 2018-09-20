mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Фехтовальщики из Башкирии завоевали первые медали чемпионата Европы

20 сентября 2018, 10:33
Победителями стали Альберт Камалов и Никита Нагаев.

В итальянском городе Терни проходит чемпионат Европы по фехтованию на колясках, на котором в составе российской сборной команды выступают и спортсмены из Башкирии – Тимур Хаматшин, Альберт Камалов и Никита Нагаев.

По итогам первого дня соревнований российские фехтовальщики завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Никита Нагаев стал серебряным призером чемпионата Европы среди рапиристов в категории «А». Он уступил в финале своему соотечественнику Роману Федяеву. Альбер Камалов завоевал бронзу в соревновании рапиристов категории «В».

Материалы по теме
Башкирские фехтовальщики-паралимпийцы завоевали три медали на чемпионате мира
#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48