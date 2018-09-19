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В России упали продажи автомобилей VIP-класса

19 сентября 2018, 17:48
В январе — августе текущего года в Российской Федерации было продано легковых машин сегмента Luxury на 1,5% меньше чем за аналогичный период 2017 года.

Всего за первые восемь месяцев 2018 года в РФ было реализовано 936 автомобилей сегмента Luxury. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

Так самый сильный спад продаж машин VIP-класса в России (7%) был зафиксирован в июле. В августе данный показатель составил 1%. Всего в прошлом месяце в РФ было продано 118 автомобилей сегмента Luxury.

Наибольшим спросом в нынешнем году пользуются машины VIP-класса марки Mercedes-Benz Maybach S-Class. За ним следуют модели Maserati и Bentley. Еще в августе неплохо продавались автомобили Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin.

Порядка 60% продаж машин сегмента Luxury приходится на Москву и Подмосковье. Хорошо элитные иномарки покупают с Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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