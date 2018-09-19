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В Лиге чемпионов новым рекордсменом по числу хет-триков стал Месси

19 сентября 2018, 17:46
Игрок футбольного клуба «Барселона» из Испании Лионель Месси побил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.

Во вторник «Барселона» победила ПСВ со счетом 4:0. В ходе матча аргентинский нападающий в очередной раз забил три гола. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

В рамках игр Лиги чемпионов 31-летний Месси осуществил восьмой по счету хет-трик, то есть в восьми играх каждый раз забивал по три гола. В 64 играх группового раунда Лиги чемпионов форвард из Аргентины 61 раз точно поражал ворота соперников. В итоге он побил рекорд турнира.

На втором месте по количеству хет-триков находится нападающий футбольного клуба «Ювентус» из Италии Криштиану Роналду. Последний трижды забивал голы в семи матчах Лиги чемпионов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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