В Лиге чемпионов новым рекордсменом по числу хет-триков стал Месси

В рамках игр Лиги чемпионов 31-летний Месси осуществил восьмой по счету хет-трик, то есть в восьми играх каждый раз забивал по три гола. В 64 играх группового раунда Лиги чемпионов форвард из Аргентины 61 раз точно поражал ворота соперников. В итоге он побил рекорд турнира.