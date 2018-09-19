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В Дагестане арестовали банду фальшивомонетчиков

19 сентября 2018, 16:17
В Дагестане работники ФСБ взяли по стражу двух местных жителей, которых подозревают в печатании фальшивых купюр на сумму 130 миллионов рублей.

Во время следственных действий в местах проживания мужчин в Махачкале и Каспийске были найдены фальшивые деньги. Об этом пишет RNS.

Всего спецслужбы насчитали фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей на сумму порядка 30 миллионов рублей. Еще были обнаружены заготовки на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Доказательством незаконной деятельности задержанных служит найденное у них оборудование. Речь идет о клише для рельефной печати, лазерном гравировщике, красках, компьютере, принтере и прочих инструментах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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