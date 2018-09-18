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Житель Башкирии "продал" место в кадетском корпусе Москвы за 80 тысяч рублей

18 сентября 2018, 14:30
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2017 года 31-летний житель Аскинского района приехал в Сибай, где остановился в местной гостинице. При разговоре с владелицей гостиницы он узнал, что женщина хочет устроить внучку в кадетский корпус СК РФ имени Невского в Москве.

Безработный осужденный пообещал посодействовать в зачислении девочки за 80 тысяч рублей, наврав, что работает в государственных структурах. Мужчина получил деньги и скрылся.

Ранее он уже был осужден за совершение тяжкого преступления. В этот раз его осудили, назначив 3 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшей сумму причиненного ущерба.

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