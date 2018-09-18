Renault-Nissan и Mitsubishi станут партнером Google Альянс

Технологическое партнерство между IT-компанией и автопроизводителями подразумевает, что с 2021 года машины Renault, Nissan и Mitsubishi начнут оснащать устройствами с операционной системой Android и сервисами Google. Об этом пишет RNS.
По условиям договора в машинах Renault, Nissan и Mitsubishi станет использоваться платформа Android. Навигация будет осуществляться при помощи приложений Google Maps, Google Assistant и Google Play Store.
Автомобили альянса Renault-Nissan и Mitsubishi продаются во многих странах мира. Через три года продукция каждого из трех брендов будет оборудована своим клиентским интерфейсом и собственными функциями на базе операционной системы Android.
Платформа будет совместима с устройствами работающими на базе Apple iOS и прочих операционных систем. На данный момент альянс Renault-Nissan и Mitsubishi уже сотрудничает с такими компаниями как Daimler AG и Dongfeng.
В 2022 году Альянс планирует продать свыше 14 миллионов своих новых машин. В 2017 году автопроизводители продали свыше 10,6 миллиона автомобилей.