По словам Пескова, планы украинских политиков о возвращении целостности их государства неосуществимы. Будапештский меморандум здесь не поможет.
Напомним, что Будапештский меморандум был подписан Россией и Украиной в 1994 году. По его условиям Киев отказывается от ядерного оружия, а Москва становится гарантом территориальной целостности Украины. Свои подписи на документе также поставили представители США и Великобритании.
В 2014 году Крым вошел в состав Россия, однако большинство цивилизованных стран не признало законность присоединения полуострова к РФ.