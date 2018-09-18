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Песков: вопрос с возвратом Крыма Украине давно закрыт

18 сентября 2018, 18:34
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Украина не получит назад Крым.

Российский чиновник назвал данный вопрос «закрытым». Об этом 18 сентября пишет газета «Известия».

По словам Пескова, планы украинских политиков о возвращении целостности их государства неосуществимы. Будапештский меморандум здесь не поможет.

Напомним, что Будапештский меморандум был подписан Россией и Украиной в 1994 году. По его условиям Киев отказывается от ядерного оружия, а Москва становится гарантом территориальной целостности Украины. Свои подписи на документе также поставили представители США и Великобритании.

В 2014 году Крым вошел в состав Россия, однако большинство цивилизованных стран не признало законность присоединения полуострова к РФ.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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