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Исполком СНГ: украинцы пострадают от разрыва договора о дружбе с Россией

18 сентября 2018, 18:59
По мнению руководителя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, решение о выходе Украины из договора о дружбе с Россией нанесет наибольший вред самим украинцам.

Такой вывод глава Исполкома СНГ сделал после прочтения комментариев в интернете. Об этом 18 сентября пишет газета «Известия».

Лебедев отметил, что множество пользователей Глобальной сети считают действия властей Украины в первую очередь вредными для их же собственных граждан. В то же время политик признал, что от действий Киева пострадает и Россия, и все члены СНГ.

Глава Исполкома Содружества выразил сожаление по поводу действий Украины. Однако он напомнил, что Петр Порошенко приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября. Сам украинский лидер пока не дал ответ на приглашение.

Напомним, в понедельник Украина расторгла договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанный в 21 год назад. Соглашение предполагало, что его стороны являются стратегическими партнерами.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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