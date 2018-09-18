Исполком СНГ: украинцы пострадают от разрыва договора о дружбе с Россией

Такой вывод глава Исполкома СНГ сделал после прочтения комментариев в интернете. Об этом 18 сентября пишет газета «Известия».
Лебедев отметил, что множество пользователей Глобальной сети считают действия властей Украины в первую очередь вредными для их же собственных граждан. В то же время политик признал, что от действий Киева пострадает и Россия, и все члены СНГ.
Глава Исполкома Содружества выразил сожаление по поводу действий Украины. Однако он напомнил, что Петр Порошенко приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября. Сам украинский лидер пока не дал ответ на приглашение.
Напомним, в понедельник Украина расторгла договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанный в 21 год назад. Соглашение предполагало, что его стороны являются стратегическими партнерами.