Предприниматель из Уфы из «списка Титова»: прокурор Гарифуллин вынудил меня уехать

- В марте 2016 года я ему сказал: платить больше не буду. Просто не буду и все. Я устал. И мне бизнес надо развивать, инвестировать деньги в развитие, а не вот этим вот отдавать. И уже в мае, то есть, буквально через два месяца, это началось. А уже в декабре того же года я вынужден был уехать, – говорит Азамат.