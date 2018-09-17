Предприниматель из Уфы из «списка Титова»: прокурор Гарифуллин вынудил меня уехать

Азамат Кильдигушев, ныне живущий за рубежом уфимский предприниматель, член так называемого «списка Титова»*. Он заявил Медиакорсети, что покинуть Россию его вынудил именно прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, которого в СМИ окрестили «золотым», после того, как по словам различных источников, у него обнаружили имущество на 180 миллионов рублей. Сам прокурор, обвиненный во взятке в особо крупном размере, на 2 месяца арестован на время следствия, а несовершеннолетний сын прокурора, по нашим сведениям, возможно, является фигурантом скандальных покатушек "золотой" молодежи в Зубово.
Азамат Кильдигушев занимался в Уфе одним из самых выгодных видов бизнеса: строительство и «нефтянка» (продажа нефтепродуктов). До этого он жил в Москве (сам он уфимец), где учился, потом работал в банке, женился, родилась дочь. Ну и по семейным обстоятельствам несколько лет назад вернулся в Уфу.
По его собственному признанию, занимаясь достаточно выгодным бизнесом, он платил «крыше» за решение различных вопросов. «Крыша» , по заверению нашего собеседника была не бандитская, как в приснопамятные 90-е, а состоящая из борцов с этой самой преступностью.
- Появились сначала друзья с МВД, которые помогали решать разные вопросы. Оказывали «юридическую помощь», это так называлось. Например, возбудили в отношении меня уголовное дело по статье за мошенничество на сумму полтора миллиона рублей. Это было в 2014-2015 годах. Стоило мне заплатить вот этим вот друзьям-юристам, как дело тут же прекратилось, – рассказывает Азамат Кильдигушев.
По рассказу нашего собеседника, бизнес рос, росли и друзья, которые становились еще более могущественнее – прокуратура и т.д. Точнее, это были уже другие друзья. Стоимость «юридических услуг» тоже росла. По словам предпринимателя в эмиграции, 300-400 тысяч – это мелочь. Ну, бизнес серьезный, обороты хорошие.
- А это вообще вы платили за решение каждой какой-то проблемы, возможно, по какому-то прайсу, или это было что-то вроде абонентской платы, например, ежемесячно? – спросили мы Азамата, потому что непонятно, за что конкретно он платил.
- Это была абонентская, как вы говорите, плата. Товарищу Г. я платил по 3-4 миллиона рублей ежемесячно. Г. – сотрудник одной из правоохранительных структур, сейчас на пенсии, – рассказывает Азамат.
- В марте 2016 года я ему сказал: платить больше не буду. Просто не буду и все. Я устал. И мне бизнес надо развивать, инвестировать деньги в развитие, а не вот этим вот отдавать. И уже в мае, то есть, буквально через два месяца, это началось. А уже в декабре того же года я вынужден был уехать, – говорит Азамат.
Началось, по его словам, вот что. В полиции, причем, Кировского района Уфы, появилось заявление от Г. о том, что Азамат занял у него 9 миллионов рублей и не отдает. В полиции возбуждается уголовное дело по статье за мошенничество, которое чудесным образом распоряжением одного из заместителей прокурора Башкирии переводится прокурору Советского района Гарифуллину. А тот уже отдает распоряжение следователям следственного отдела расследовать это дело, что те и делают.
- Мне в следственном отделе прямо сказали: решишь свой вопрос «наверху», мы здесь тоже все уладим. Так что я к следователям даже без обид. А что касается долга, нет ни одного доказательства наличия этого долга. По возвращению в Россию я готов это доказать, - говорит бизнесмен.
Помимо уголовного дела по якобы мошенничеству на 9 миллионов рублей, гражданин Г. еще выиграл и гражданский суд, который присудил вернуть долг.
- На суде был адвокат с моей доверенностью, который, действуя от моего имени, признал этот долг, поэтому его и записали на мой счет. Но дело в том, что адвокат не имел права действовать от моего имени: на тот момент я отозвал свою доверенность. Дело в том, что я узнал, что этот адвокат так же раньше работал в правоохранительных органах и более того – он работал с гражданином Г.,- пояснил Кильдигушев.
В настоящее время Азамат Кильдигушев проживает за границей. В какой из стран, он не говорит, боясь за свою безопасность.
- Я сейчас готов вернуться в Россию, мне очень сильно помогает Борис Титов. И я готов в гражданском суде доказать, что предъявленной суммы не было. Но не в рамках уголовного дела, конечно. Так как я понимаю, что пока есть уголовное дело, меня арестуют. А находиться в СИЗО, где даже служебным собакам приходиться говорить «доброго дня!» и где под пытками выбивают показания, я не готов! А в гражданском процессе я докажу свою невиновность, – говорит Азамат.
* «Список Титова» – список из 16 российских предпринимателей, вынужденных, по их мнению, находиться в настоящее время за рубежом и готовых вернуться в Россию под гарантии безопасности, чтобы доказать свою невиновность в том, в чем их обвиняют. Титов Борис Юрьевич – Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей.