Яблоко от яблони: в Уфе "золотые детки" сбили человека и не ответили

Также по данным издания местные жители обратились к местному начальнику полиции с просьбой разобраться: мол, молодежь ездит на квадроциклах, нарушает правила, общественный порядок, шумят. По нашим данным, по данному обращению провели проверку, но никакого процессуального решения принято не было по простой причине: конкретных заявлений ни от кого не поступало, конкретных претензий к кому бы то ни было никто не имеет. В том числе заявления в полицию не поступало от сбитого местного жителя. Соответственно ДТП не фиксировалось: его будто и не было.