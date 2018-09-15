Яблоко от яблони: в Уфе "золотые детки" сбили человека и не ответили

Происшествие произошло в конце августа этого года в поселке Зубово на улице Весенняя. Молодой несовершеннолетний человек на квадроцикле сбил местного жителя. К счастью, обошлось все без серьезных травм. Об этом писало издание Уфа1.
По сведениям издания, на место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, но за парнем, якобы, приехали на автомобиле Мерседес с непростыми номерами - 777. Они и увезли возможного виновника ДТП с собой.
Также по данным издания местные жители обратились к местному начальнику полиции с просьбой разобраться: мол, молодежь ездит на квадроциклах, нарушает правила, общественный порядок, шумят. По нашим данным, по данному обращению провели проверку, но никакого процессуального решения принято не было по простой причине: конкретных заявлений ни от кого не поступало, конкретных претензий к кому бы то ни было никто не имеет. В том числе заявления в полицию не поступало от сбитого местного жителя. Соответственно ДТП не фиксировалось: его будто и не было.
- Да я тоже слышала,что в той стороне Зубово, где "мажоры" живут, такие покатушки к о-то устраивал. И знаю, что жители в полицию жаловались, - говорит местная жительница.
Из достоверных источников нам сказали, что одним из этих "шумных" парней может быть отпрыск "золотого" прокурора Рамиля Гарифуллина.
Напомним, что прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина арестовали на два месяца до 11 ноября на время следствия по уголовному делу, возбуждённому в отношении него по статье за взятку в особо крупном размере. Его, по версии следствия, задержали в собственном кабинете с поличным в момент получения более 5 миллионов рублей.
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