«Золотого» прокурора Рамиля Гарифуллина арестовали на 2 месяца

Далее появилась информация о найденном имуществе и наличных деньгах в общей сумме порядка 180 миллионов рублей, которые могут принадлежать Рамилю Гарифуллину. Среди имущества 7 квартир, в том числе, 5 - в Уфе и по одной - в Москве и Сочи. Также появилась информация от источников, которые рассказали о деятельности г-на Гарифуллина на посту прокурора.