Украина разрывает договор о дружбе с Россией

Украинский лидер узаконил постановление Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), нашедшее поддержку в государственных ведомствах. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».
В конце прошлого месяца глава МИД Украины Павел Климкин уже анонсировал денонсацию договора о дружбе с РФ. Он пообещал, что в скором времени документ ляжет на стол президента Украины. Сам Порошенко сообщил, что уведомит РФ о выходе из договора до конца текущего месяца.
В Москве посчитали, действия Киева недружественным шагом. В России произошедшее охарактеризовали неразумным решением.
Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой был заключен чуть более 20 лет назад. Он предусматривал стратегическое партнерство между участниками.