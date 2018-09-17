Украина разрывает договор о дружбе с Россией

В конце прошлого месяца глава МИД Украины Павел Климкин уже анонсировал денонсацию договора о дружбе с РФ. Он пообещал, что в скором времени документ ляжет на стол президента Украины. Сам Порошенко сообщил, что уведомит РФ о выходе из договора до конца текущего месяца.