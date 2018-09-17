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Украина разрывает договор о дружбе с Россией

17 сентября 2018, 17:50
Президент Украины Петр Порошенко разорвал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Украинский лидер узаконил постановление Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), нашедшее поддержку в государственных ведомствах. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».

В конце прошлого месяца глава МИД Украины Павел Климкин уже анонсировал денонсацию договора о дружбе с РФ. Он пообещал, что в скором времени документ ляжет на стол президента Украины. Сам Порошенко сообщил, что уведомит РФ о выходе из договора до конца текущего месяца.

В Москве посчитали, действия Киева недружественным шагом. В России произошедшее охарактеризовали неразумным решением.

Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой был заключен чуть более 20 лет назад. Он предусматривал стратегическое партнерство между участниками.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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