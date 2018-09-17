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Столтеберг: НАТО ответит на российские кибератаки

17 сентября 2018, 16:05
По словам генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтеберга, страны-члены организации, в случае новых кибератак из России, воспользуются пятой статьей устава о коллективной обороне.

Многое будет зависеть от характера нападения. Об этом пишет RNS.

Столтеберг не уточнил в каких конкретно случаях или ситуациях НАТО применит пятую статью своего устава. Он обосновал это тем, что не хочет давать потенциальному противнику дополнительную информацию, а значит и преимущество. Однако положения статьи о коллективной обороне в случае необходимости будут применены.

НАТО продолжает усиливать свою киберзащиту. Проходят соответствующие учения. На эти цели выделяется дополнительное финансирование. В июле члены Североатлантического Альянса договорились интегрировать средства киберзащиты в совместные миссии и операции организации. Все проходит в рамках международных норм. Ранее подобные средства уже были опробованы против исламских террористических группировок.

Отметим, что пятая статья устава о коллективной обороне НАТО рассматривает нападение на одну из стран участниц Альянса, как атаку на всех членов организации.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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