Столтеберг: НАТО ответит на российские кибератаки

Столтеберг не уточнил в каких конкретно случаях или ситуациях НАТО применит пятую статью своего устава. Он обосновал это тем, что не хочет давать потенциальному противнику дополнительную информацию, а значит и преимущество. Однако положения статьи о коллективной обороне в случае необходимости будут применены.
НАТО продолжает усиливать свою киберзащиту. Проходят соответствующие учения. На эти цели выделяется дополнительное финансирование. В июле члены Североатлантического Альянса договорились интегрировать средства киберзащиты в совместные миссии и операции организации. Все проходит в рамках международных норм. Ранее подобные средства уже были опробованы против исламских террористических группировок.
Отметим, что пятая статья устава о коллективной обороне НАТО рассматривает нападение на одну из стран участниц Альянса, как атаку на всех членов организации.