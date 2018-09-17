Столтеберг: НАТО ответит на российские кибератаки

Столтеберг не уточнил в каких конкретно случаях или ситуациях НАТО применит пятую статью своего устава. Он обосновал это тем, что не хочет давать потенциальному противнику дополнительную информацию, а значит и преимущество. Однако положения статьи о коллективной обороне в случае необходимости будут применены.