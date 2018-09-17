Каждый 13-й рубль доходов жители Башкирии тратили на услуги ЖКХ

Аналитики «РИА-Рейтинг» посчитали, какую часть зарплаты мы отдаем на оплату услуг ЖКХ и составили соответствующий рейтинг регионов России. В Башкирии с этим делом, как оказалось, все очень даже неплохо: республика оказалась в десятке лидеров по доступности населению услуг ЖКХ: мы на 8 месте и тратили на это дело 7,7% своих доходов или каждый 13-й рубль. Рейтинг составлен по итогам 2017 года.