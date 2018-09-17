Каждый 13-й рубль доходов жители Башкирии тратили на услуги ЖКХ

Аналитики «РИА-Рейтинг» посчитали, какую часть зарплаты мы отдаем на оплату услуг ЖКХ и составили соответствующий рейтинг регионов России. В Башкирии с этим делом, как оказалось, все очень даже неплохо: республика оказалась в десятке лидеров по доступности населению услуг ЖКХ: мы на 8 месте и тратили на это дело 7,7% своих доходов или каждый 13-й рубль. Рейтинг составлен по итогам 2017 года.
Лучше всех с дешевизной коммуналки дела обстояли в Дагестане, там на оплату коммунальных услуг средняя семья тратила 5,6% бюджета. На втором месте Севастополь, на третьем Ингушения, 5,8% и 6,3% соответственно. К слову, в десятке лидеров других субъектов Приволжского Федерального округа (ПФО), помимо нас, больше нет.
Тройка регионов-аутсайдеров выглядит следующим образом. Хуже всех по рассматриваемому показателю в Ямало-Ненецком автономном округе, там средняя семья на оплату услуг ЖКХ тратила 15,6%. На втором и третьем местах с конца расположились Магаданская область и Камчатский край: 15,1% и 14,4% соответственно. Из наших соседей по ПФО в десятке регионов-аутсайдеров оказалась Самарская область. Средняя самарская семья в прошлом году тратила на тепло-газ-воду-электричество 12% своего семейного бюджета.
В абсолютных цифрах среднероссийские среднесемейные затраты на оплату услуг ЖКХ равнялись в 2017 году 4,2 тысячи рублей. Это в среднем. Меньше всего платили жители Алтая, Дагестана, Хакассии и Тывы – примерно по 2,5 тысячи рублей на семью.
Больше всего рублей отдавали семьи Камчатского края – более 10 тысяч рублей в месяц. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Чукотского округа и Ненецкого автономного округа платили также немало – более 7 тысяч рублей в месяц.