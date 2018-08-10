Мэр Уфы Ирек Ялалов: В ЖКХ "воруют" все

- ЖКХ -предельно конкретная тема, поэтому давайте без философии. Вот в ЖКХ "воруют" все, "воруют" в кавычки возьмите: и жильцы, и управляющие компании, и поставщики. В городе 385 тысяч лицевых счетов. 55-70 тысяч лицевых счетов тех, кто не платит за услуги и ресурсы. За них платят соседи. Поэтому давайте будем конкретные предложения давать о том, как с этим быть.