mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Уфы Ирек Ялалов: В ЖКХ "воруют" все

10 августа 2018, 11:54
Глава администрации города предложил говорить конкретно.

В Уфе проходит круглый стол на тему "ЖКХ и городская среда: управляем вместе".

Как и на любом круглом столе, на сегодняшнем о ЖКХ много говорили общими фразами: как жить хорошо, как плохо, как надо, про прямые договоры жильцов с поставщиками ресурсов и т. д.

На это глава города отреагировал следующим образом:

- ЖКХ -предельно конкретная тема, поэтому давайте без философии. Вот в ЖКХ "воруют" все, "воруют" в кавычки возьмите: и жильцы, и управляющие компании, и поставщики. В городе 385 тысяч лицевых счетов. 55-70 тысяч лицевых счетов тех, кто не платит за услуги и ресурсы. За них платят соседи. Поэтому давайте будем конкретные предложения давать о том, как с этим быть.

Материалы по теме
Мэр Уфы Ирек Ялалов: Гаражи изжили себя как классИрек Ялалов: Уфа прогрессирует благодаря инвестиционной привлекательностиМэр Уфы Ирек Ялалов: В ЖКХ не должны обвешивать, как в супермаркетах
#Новости#Марат Гареев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48