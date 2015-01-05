Тарифы на воду в Уфе подорожают с 18,50 до 21,16 рублей

Также в первую половину 2015 года не изменятся цены на водоотведение. Нынешний тариф на канализацию в 14,50 рублей за кубометр вырастет с 1 июля до 18,44 рублей.
Ранее мэр Уфы Ирек Ялалов, подводя итоги года, заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в городе стали экономически обоснованными.
Напомним, «БашРТС» добился права пересчитать тарифы на теплоснабжение, а ранее тариф на горячую воду разбили на две части - за подогрев и саму воду.
- За тепло и горячую воду мы спокойны, тарифы полностью обеспечены экономическими расчетами, осталось одно сложное направление – холодная вода, - сказал г-н Ялалов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.