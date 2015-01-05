Тарифы на воду в Уфе подорожают с 18,50 до 21,16 рублей

Башгоскомтариф утвердил новые тарифы на воду и канализацию для уфимцев. Так, тарифы на питьевую воду, поставляемую «Уфаводоканалом», не изменятся до 30 июня. А с 1 июля кубометр воды подорожает с 18,50 до 21,16 рублей для горожан.