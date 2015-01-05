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Тарифы на воду в Уфе подорожают с 18,50 до 21,16 рублей

5 января 2015, 20:01
Башгоскомтариф утвердил новые тарифы на воду и канализацию для уфимцев. Так, тарифы на питьевую воду, поставляемую «Уфаводоканалом», не изменятся до 30 июня. А с 1 июля кубометр воды подорожает с 18,50 до 21,16 рублей для горожан.

Также в первую половину 2015 года не изменятся цены на водоотведение. Нынешний тариф на канализацию в 14,50 рублей за кубометр вырастет с 1 июля до 18,44 рублей.

Ранее мэр Уфы Ирек Ялалов, подводя итоги года, заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в городе стали экономически обоснованными.

Напомним, «БашРТС» добился права пересчитать тарифы на теплоснабжение, а ранее тариф на горячую воду разбили на две части - за подогрев и саму воду.

- За тепло и горячую воду мы спокойны, тарифы полностью обеспечены экономическими расчетами, осталось одно сложное направление – холодная вода, - сказал г-н Ялалов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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