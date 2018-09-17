«Газпром-медиа» судится с «Яндексом»

Истцы обвиняют поисковую систему в нелегальной выдаче пользователям своего контента. Об этом пишет RNS.
В понедельник в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по искам «Парнас медиа» и ТВ3 к «Яндексу». До этого иски к поисковой системе подали еще четыре телеканала «Газпром-медиа». В каждом случае ответчика обвиняют в использовании чужого контента.
Рассмотрение иска в «Яндексу» телеканала 2х2 состоится в среду. Иск ТНТ пока остается без движения. Также претензии к поисковой системе предъявили телеканалы ТВ-3 и «Супер». «Яндекс» обвиняют в предоставлении пользователям ссылок на пиратские сайты. На ресурсах были незаконно размещены эпизоды сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».
«Яндекс» своей вины не признает. В интернет-компании считают, что иски «Газпром-медиа» не обоснованы и противоречат сложившейся практике.