«Газпром-медиа» судится с «Яндексом»

В понедельник в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по искам «Парнас медиа» и ТВ3 к «Яндексу». До этого иски к поисковой системе подали еще четыре телеканала «Газпром-медиа». В каждом случае ответчика обвиняют в использовании чужого контента.