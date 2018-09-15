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В уфимском Сипайлово произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 6 машин

15 сентября 2018, 15:27
Вчера вечером в Уфе произошло крупное ДТП. Сразу шесть машин столкнулись, половина из них оказалась на встречном движении.

Дорожное происшествие возникло на улице Жукова, недалеко от пересечения с улицей Новоженова.Все автомобили двигались в южном направлении, от Сипайлово в сторону центра.

Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП, но по данным очевидцев, все авто получили сильные повреждения. Особенно досталось Daewoo Matiz.

Точных сведений о пострадавших также пока не имеется, но очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте ДТП стояла реанимационная машина.

Сотрудники ГИБДД подъехали к месту происшествия,они работают над восстановлением полной картины.

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#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
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