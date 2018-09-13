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«Россети» завершили полную подготовку к осенне-зимнему сезону

13 сентября 2018, 19:50
В Центральном федеральном округе завершились учения «Россетей», которые прошли в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов. Проверку осуществляли глава «Россетей» Павел Ливинский и замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрей Черезов.

Как пишут «Новые известия», учения были проведены для того, чтобы увеличить эффективность мобилизации подразделений, в частности, межрегионального маневрирования. Специалисты «Россетей» тренировались быстро ликвидировать аварии, оповещать население о сроках устранения и налаживать временные схемы энергоснабжения.

Павел Ливинский заявил, что по итогам зимнего периода 2017-2018 годов, «Россетям» удалось уменьшить аварийность на 9%, а также сократить количество разрывов в электроснабжении на 19%. Помимо этого, сотрудники электросетевой компании научились восстанавливать сети за 2,8 часа – это на час меньше, чем ранее. В 2018 году после эффективных учений и подготовки эти показатели должны улучшиться, отметил Ливинский.

Участникам учений нужно было устранить вымышленную аварию, которая привела к обесточиванию Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областей. Происшествие якобы вызвал циклон, который принес в ЦФО снег и сильный ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Над ликвидацией аварии работали Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодор и территориальные сетевые компании. В мероприятии принимали участие 117 бригад электриков (500 человек) и 135 единиц служебного транспорта.

Всем подразделениям удалось успешно пройти проверку, подчеркнул главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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