«Россети» завершили полную подготовку к осенне-зимнему сезону

Как пишут «Новые известия», учения были проведены для того, чтобы увеличить эффективность мобилизации подразделений, в частности, межрегионального маневрирования. Специалисты «Россетей» тренировались быстро ликвидировать аварии, оповещать население о сроках устранения и налаживать временные схемы энергоснабжения.
Павел Ливинский заявил, что по итогам зимнего периода 2017-2018 годов, «Россетям» удалось уменьшить аварийность на 9%, а также сократить количество разрывов в электроснабжении на 19%. Помимо этого, сотрудники электросетевой компании научились восстанавливать сети за 2,8 часа – это на час меньше, чем ранее. В 2018 году после эффективных учений и подготовки эти показатели должны улучшиться, отметил Ливинский.
Участникам учений нужно было устранить вымышленную аварию, которая привела к обесточиванию Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областей. Происшествие якобы вызвал циклон, который принес в ЦФО снег и сильный ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Над ликвидацией аварии работали Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодор и территориальные сетевые компании. В мероприятии принимали участие 117 бригад электриков (500 человек) и 135 единиц служебного транспорта.
Всем подразделениям удалось успешно пройти проверку, подчеркнул главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев.