«Россети» завершили полную подготовку к осенне-зимнему сезону

Павел Ливинский заявил, что по итогам зимнего периода 2017-2018 годов, «Россетям» удалось уменьшить аварийность на 9%, а также сократить количество разрывов в электроснабжении на 19%. Помимо этого, сотрудники электросетевой компании научились восстанавливать сети за 2,8 часа – это на час меньше, чем ранее. В 2018 году после эффективных учений и подготовки эти показатели должны улучшиться, отметил Ливинский.