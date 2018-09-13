Путин рассказал о долге каждого военнослужащего армии РФ

В мероприятии принимают участие 300 тысяч российских военных, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков и других боевых машин, а также 80 кораблей. Маневры проходят совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими.