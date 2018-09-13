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Путин рассказал о долге каждого военнослужащего армии РФ

13 сентября 2018, 21:30
На боевых учениях «Восток-2018» президент России Владимир Путин рассказал, в чем заключается задача российских военных.

По словам главнокомандующего, долг военнослужащего перед страной и родиной заключается в защите суверенитета, безопасности и национальных интересов РФ. Если возникнет необходимость, нужно помочь союзникам. Об этом пишет газета «Известия».

В России проходят самые крупномасштабные военные учения в истории российской армии с 1981 года. Маневры «Восток-2018» продлятся с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

В мероприятии принимают участие 300 тысяч российских военных, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков и других боевых машин, а также 80 кораблей. Маневры проходят совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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