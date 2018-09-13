«Отравители» Скрипалей дали интервью телеканалу «Russia Today»

Инцидент произошел 4 марта текущего года. В городе Солсбери (Великобритания) бывший полковник Главного разведуправления Сергей Скрипаль, который в России был осужден за госизмену, и его дочь были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Потерпевшие остались в живых. Лондон уверен, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который производит Россия. Великобритания обвинила РФ в случившемся и возложила на нее ответственность. Кремль опровергает все обвинения и заявляет, что британские власти отказываются сотрудничать.