«Отравители» Скрипалей дали интервью телеканалу «Russia Today»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что первым делом во время интервью она попросила гостей показать паспорта, которые, по данным властей Великобритании, должны оканчиваться на цифры 1297 и 1294. Об этом пишет газета «Известия».
Полная версия интервью должно выйти на телеканале в четверг, 13 сентября.
В среду, 12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что Петров и Боширов являются простыми гражданскими лицами, которые не имеют криминального прошлого. Глава государства попросил их связаться с прессой и рассказать о поездке.
Скотленд-Ярд обвинил двух граждан РФ в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Великобритании россияне Александр Петров и Руслан Боширов объявлены в розыск.
Инцидент произошел 4 марта текущего года. В городе Солсбери (Великобритания) бывший полковник Главного разведуправления Сергей Скрипаль, который в России был осужден за госизмену, и его дочь были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Потерпевшие остались в живых. Лондон уверен, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который производит Россия. Великобритания обвинила РФ в случившемся и возложила на нее ответственность. Кремль опровергает все обвинения и заявляет, что британские власти отказываются сотрудничать.