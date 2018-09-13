Глава Крыма поблагодарил Рустэма Хамитова за вклад в ремонт Дома культуры

Глава республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил на своей странице в Facebook главу Башкирии Рустэма Хамитова.
Сергей Аксенов сообщил, что при помощи коллег и друзей из Башкирии удалось окончить ремонт большого зала Белогорского районного Дома культуры.
Огромная благодарность Главе Республики Башкортостан Рустэму Закиевичу Хамитову и правительству Башкортостана за проделанную работу. Уверен, что для юных жителей Белогорского района сегодня открылось новое окно для реализации своего творческого потенциала заявил глава республики Аксенов.