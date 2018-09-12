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В США при попытке ограбления магазина преступник потерял пистолет

12 сентября 2018, 17:21
Накануне в интернете появилось видео снятое в одной из торговых точек американского штата Колорадо.

На кадрах записи запечатлена неудачная попытка ограбления. Об этом 12 сентября пишет газета «Известия».

На видео видно, как в магазин по продаже электронных сигарет входит мужчина. Подойдя к прилавку посетитель вытаскивает из штанов пистолет. Делает преступник это так резко, что оружие вылетает у него из рук и падает к ногам продавщицы.

Женщина не растерялась и схватила пистолет. Злоумышленник попытался перепрыгнуть через прилавок, но у него это не получилось — помешали спадающие штаны.

Грабителю не оставалось ничего иного как сбежать, что он и сделал. Продавщица подняла пистолет и закрыла на замок входную дверь. Смогли ли полицейские задержать неудачливого преступника пока неизвестно.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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