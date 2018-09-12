Монголия не против строительства у себя газопровода из России в Китай

По словам президента страны Халтмаагийна Баттулги, он поддерживает реализацию проекта. Об этом пишет RNS.
Монголия готова к сотрудничеству с Россией. Москва в свою очередь выразила благодарность Улан-Батору и поддержала его предложение о строительстве газопровода.
Баттулги в ответ поблагодарил президента России Владимира Путина и выразил надежду, что глава Китая Си Цзиньпин присоединится к проекту. Со своей стороны власти Монголии пообещали создать «прочные правовые условия» для реализации задуманного.