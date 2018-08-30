Татарстан оформит интеллектуальные права на Сабантуй

- У нас как раз сейчас на выходе огромный комплекс, мы же и [экспозицию] 1000-летия Казани будем перемещать, и Сабантуй. Вообще востребованность Кремля как музейного комплекса, она вырастет, поэтому все эти вопросы надо зафиксировать, [провести] патентную работу и все остальное, - добавил он.