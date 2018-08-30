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Posted 30 августа 2018, 05:11

Published 30 августа 2018, 05:11

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Татарстан оформит интеллектуальные права на Сабантуй

Татарстан оформит интеллектуальные права на Сабантуй

30 августа 2018, 05:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Такое предложение выдвинул Минтимер Шаймиев.

Вчера, 29 августа, на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР первый президент республики Минтимер Шаймиев предложил оформить интеллектуальные права на национальный праздник Сабантуй. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил такую инициативу.

- Запатентовать все, что связано с Сабантуем - это же целая история, подключить институт истории наш, чтобы все это документами было подтверждено. Вообще отличная идея, - цитирует Рустама Минниханова ТАСС.

- У нас как раз сейчас на выходе огромный комплекс, мы же и [экспозицию] 1000-летия Казани будем перемещать, и Сабантуй. Вообще востребованность Кремля как музейного комплекса, она вырастет, поэтому все эти вопросы надо зафиксировать, [провести] патентную работу и все остальное, - добавил он.

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#Общество#Новости#Башкортостан#Татарстан#Сабантуй
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