В Чишминском районе Башкирии на сабантуе перевернулся батут с детьми

В Чишминском районе Башкирии на сабантуе перевернулся батут с детьмиВидео
Сегодня, 17:54
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На аттракционе в этот момент находилось около десятка детей.
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ЧП произошло прямо в разгар праздника на поле в Чишмах. В какой-то момент батут, в котором развлекались дети, начал переворачиваться из-за сильного ветра. Дети начали кричать и звать взрослых на помощь. Прибывшие на помощь, они сами оказались под грузом воздушной «конструкции», поскольку батут продолжал движение. Позже высказалась версия, что всему виной стал пакет, который попал в насос.
Всем пострадавшим детям была оказана необходимая медпомощь, к счастью, никто из них не пострадал. По словам местных жителей, батут ранее стоял на центральной аллее в Чишмах и на нем уже проходили подобные инциденты.
В настоящее время правоохранительными органами будет проведена проверка по факту ЧП.
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