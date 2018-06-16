В Чишминском районе Башкирии на сабантуе перевернулся батут с детьми

ЧП произошло прямо в разгар праздника на поле в Чишмах. В какой-то момент батут, в котором развлекались дети, начал переворачиваться из-за сильного ветра. Дети начали кричать и звать взрослых на помощь. Прибывшие на помощь, они сами оказались под грузом воздушной «конструкции», поскольку батут продолжал движение. Позже высказалась версия, что всему виной стал пакет, который попал в насос.