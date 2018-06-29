От Парижа до Торонто: как и где башкиры и татары отмечают Сабантуй

Приятно осознавать, что каждый год к нам присоединяется все больше и больше человек. К примеру, в позапрошлый год было примерно человек 400, в этом году уже около 500. На праздник приезжают из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании. Организовывая Сабантуй, мы хотим подружиться с людьми, живущими в других странах, чтобы потом ездить друг к другу на мероприятия или просто в гости. Так, к примеру, многие в этом году поехали в Лондон на праздник, который на протяжении трех лет организовывает Ассоциация татар и башкир в Великобритании «Заман».