mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкирии принял участие в сабантуе в Башкирском Зауралье

11 июня 2018, 10:30
Перед этим он совершил экскурсию по предприятиям Баймакского района.

Накануне, 10 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в рабоче поездке в Баймакском районе Башкирии.

Так, среди пунктов поездки значились инвестиционные проекты по производству кумыса, а также швейного цеха по изготовлению спецодежды, детских и зимних вещей. Оба проекта Рустэму Хамитову понравились.

Под занавес рабочей поездки глава региона принял участие в сабантуе, вместе с гостями понаблюдав за выступлениями самодеятельных творческих коллективов, скачками. Борьбой куреш, а также детским сабантуем.

Выступая перед жителями Баймакского района, Рустэм Хамитов поздравил их с улучшением ситуации.

- Важно, что жизнь в районе меняется в лучшую сторону. Возрождается горная промышленность, осваиваются новые месторождения, внедряются передовые технологии. Появились новые точки роста в виде лёгкой промышленности, лесного хозяйства, сельскохозяйственной кооперации. Многие перспективные инвестиционные проекты реализуются сегодня в Баймакском районе и в целом во всём Башкирском Зауралье, - сказал глава Башкирии.

Материалы по теме
В Башкирии пройдет экономический форум «Зауралье-2018»В Башкирии открылся экономический форум «Зауралье-2018»
#Новости#Сабантуй#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48