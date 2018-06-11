Глава Башкирии принял участие в сабантуе в Башкирском Зауралье

Накануне, 10 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в рабоче поездке в Баймакском районе Башкирии.
Так, среди пунктов поездки значились инвестиционные проекты по производству кумыса, а также швейного цеха по изготовлению спецодежды, детских и зимних вещей. Оба проекта Рустэму Хамитову понравились.
Под занавес рабочей поездки глава региона принял участие в сабантуе, вместе с гостями понаблюдав за выступлениями самодеятельных творческих коллективов, скачками. Борьбой куреш, а также детским сабантуем.
Выступая перед жителями Баймакского района, Рустэм Хамитов поздравил их с улучшением ситуации.
- Важно, что жизнь в районе меняется в лучшую сторону. Возрождается горная промышленность, осваиваются новые месторождения, внедряются передовые технологии. Появились новые точки роста в виде лёгкой промышленности, лесного хозяйства, сельскохозяйственной кооперации. Многие перспективные инвестиционные проекты реализуются сегодня в Баймакском районе и в целом во всём Башкирском Зауралье, - сказал глава Башкирии.