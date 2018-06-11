Глава Башкирии принял участие в сабантуе в Башкирском Зауралье

- Важно, что жизнь в районе меняется в лучшую сторону. Возрождается горная промышленность, осваиваются новые месторождения, внедряются передовые технологии. Появились новые точки роста в виде лёгкой промышленности, лесного хозяйства, сельскохозяйственной кооперации. Многие перспективные инвестиционные проекты реализуются сегодня в Баймакском районе и в целом во всём Башкирском Зауралье, - сказал глава Башкирии.