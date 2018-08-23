СМИ: Бойл не стал снимать новый фильм о Бонде из-за разногласий с коллегами

Съемочная группа не смогла сойтись во мнении об образе главного злодея фильма. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».
Источник издания сообщил, что первоначально Бойл поссорился с актером Дэниелом Крейгом. Последний играет самого Джеймса Бонда. Исполнитель главной роли предпочитает самостоятельно выбирать себе партнеров по фильму. Ни одна из актрис на роль подруги Бонда не была утверждена на роль без согласия Крейга.
На этот раз Бойл и Крейг не сошлись во мнениях по вопросу претендента на роль «русского злодея». Сыграть главного врага Бонда должен был актер из Польши Томаш Кот.
Продюсеры новой части «бондианы» в свою очередь выступают против акцентирования внимания зрителей на современной политической напряженности между Россией и Великобританией.
Во вторник на странице «агента 007» в Тwitter появилась новость о том, что Дэнни Бойл не будет участвовать в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде. Сама картина должна выйти в прокат осенью будущего года.