Росавиация: Профессионализм летчиков помешал развитию негативного сценария

- Это профессиональные летчики. С учетом того, что не сработали системы пожаротушения, их выверенные, правильные действия не дали развиться по негативному сценарию данному происшествию, - прокомментировал Изольский произошедшее.
Напомним, возгорание одного из двигателей прямо во время взлета самолета привело к экстренной посадке. В это время на борту было 222 человека, из них 50 – дети. Часть из них отказались от полета, а другая часть была отправлена в Сочи резервным самолетом Ту-204.
Согласно основной версии, причиной возгорания стала техническая неисправность. По факту инцидента Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.