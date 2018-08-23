Росавиация: Профессионализм летчиков помешал развитию негативного сценария

Напомним, возгорание одного из двигателей прямо во время взлета самолета привело к экстренной посадке. В это время на борту было 222 человека, из них 50 – дети. Часть из них отказались от полета, а другая часть была отправлена в Сочи резервным самолетом Ту-204.