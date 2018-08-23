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Росавиация: Профессионализм летчиков помешал развитию негативного сценария

23 августа 2018, 10:25
Правильные действия и профессионализм летчиков воспрепятствовал развитию негативного сценария ЧП на борту самолета Уфа-Сочи, сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Изольский.

- Это профессиональные летчики. С учетом того, что не сработали системы пожаротушения, их выверенные, правильные действия не дали развиться по негативному сценарию данному происшествию, - прокомментировал Изольский произошедшее.

Напомним, возгорание одного из двигателей прямо во время взлета самолета привело к экстренной посадке. В это время на борту было 222 человека, из них 50 – дети. Часть из них отказались от полета, а другая часть была отправлена в Сочи резервным самолетом Ту-204.

Согласно основной версии, причиной возгорания стала техническая неисправность. По факту инцидента Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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