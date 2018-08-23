Deutsche Bank может прекратить сотрудничество с властями России

В противном случае иностранное финансовое учреждение будет вынуждено разорвать отношения с российскими чиновниками. Об этом пишет RNS.
Письмо от Deutsche Bank в правительство Российской Федерации было отправлено 27 июня 2018 года. Ответ получатель должен был дать в течение 30 суток. Все сроки уже вышли.
В письме от Deutsche Bank правительству России было написано: «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».
Данные о своих клиентах Deutsche Bank собирает с целью пресечь возможность легализации и отмывания денег, полученных преступным путем, а также не допустить финансирования терроризма. Это стандартная практика KYC (Know your customer).
За последнее время власти России почему-то не предоставляли зарубежному кредитному учреждению отчета о своей работе. Если так будет продолжаться и дальше, то Deutsche Bank разорвет всякое сотрудничество с российскими властями.
В Минфине РФ факт получения письма от Deutsche Bank подтвердили. Однако прокомментировать его содержание отказались. Остается неизвестным какие услуги оказывал иностранный банк представителям российской власти. В самом Deutsche Bank сообщили, что регулярная проверка благонадежности клиентов является у них обычной практикой.